В аэропортах Сочи и Краснодара ограничили полеты

Для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Краснодара и Сочи ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщают пресс-службы авиагаваней.

По данным пресс-службы аэропорта Краснодара, все службы терминала готовы к работе после снятия ограничений. Также возможны корректировки в расписании полетов авиакомпаний. Обо всех изменениях пассажиров проинформируют перевозчики.

В пресс-службе аэропорта Сочи также отметили, что все службы терминала готовы к работе после возобновления полетов.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, этой ночью в Сочи и Геленджике была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Также сирену включали в Новороссийске.