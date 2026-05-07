В Сочи сохраняется режим угрозы атаки беспилотников

В Сочи продолжает действовать режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Власти города сообщили, что статус «Атака» не отменен, а жителям и гостям курорта необходимо сохранять бдительность и следовать ранее утвержденным алгоритмам безопасности.

Сообщение о введении угрозы атаки БПЛА распространили в 03:19. В экстренном уведомлении указывалось, что на территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотников. Горожан и туристов призвали соблюдать меры предосторожности и выполнять рекомендации оперативных служб.

Жителям, находящимся дома, рекомендуют не подходить к окнам и укрыться в помещениях, окна которых не выходят в сторону моря. В качестве наиболее безопасных мест названы коридоры, ванные комнаты, туалеты и кладовые — помещения без окон или с минимальным количеством внешних стен.

Тем, кто в момент объявления сигнала находился на улице, рекомендовано укрываться в цокольных этажах ближайших зданий, а также использовать подвалы, тоннели, подземные переходы и парковки. В экстренных службах подчеркнули, что автомобиль не является безопасным укрытием. Также опасно находиться у стен многоквартирных домов.

Отдельное внимание власти уделили информационной безопасности. Жителей и гостей города попросили не публиковать в социальных сетях фото и видео, связанные с работой систем противовоздушной обороны, беспилотниками, их обломками, а также действиями специальных и оперативных служб и средствами защиты объектов.

В сообщении отмечается, что ограничения и рекомендации продолжают действовать до официальной отмены сигнала. Оперативные службы контролируют ситуацию. Гражданам рекомендовано сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

Мария Удовик