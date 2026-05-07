В Ленобласти ввели ограничения на использование воздушного пространства
Росавиация утром 7 мая сообщила о временных ограничениях на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области. Информация опубликована в официальном канале ведомства в Max.
Ограничения затронули маршруты полетов в Калининград и обратно. В связи с этим в аэропорту Храброво не исключили изменений в расписании рейсов.
Ранее в Ленинградской области была объявлена воздушная опасность. Официальной информации о сбитых беспилотниках на данный момент не поступало.
UPD: в Ленинградской области отменили воздушную опасность, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.