Ростовские власти отменили полумарафон «Забег.РФ» из-за угроз дронов

Органы исполнительной власти Ростовской области отменили ежегодный полумарафон «Забег.РФ», намеченный на 23 мая 2026 года в Ростове-на-Дону. Организаторы сообщили об этом в соцсетях и отметили, что до последнего надеялись провести забег.

Участники, уже оплатившие слоты, возвращают деньги через личный кабинет до 17 мая или переносят регистрацию на 2027 год без доплат.

Забег стартовал бы в 9:00 по Москве одновременно в десятках российских городов — он должен был стать десятым, юбилейным. Дистанции включали 1 км для детей от 6 лет (с родителями до 12 лет), 10 км и классические 21 км для взрослых. Регистрация открылась в конце 2025 года, и сотни бегунов уже подтвердили участие. Организаторы ввели альтернативы: формат «Онлайн 2.0» с 4 по 24 мая, где участники сами фиксируют дистанцию трекером, часами или приложением и получают стартовый пакет с медалью; или очное участие в Москве и Сириусе.

Решение властей продолжает серию отмен четырех ключевых спортивных событий в Ростове весной 2026 года. Администрация города запретила апрельский забег «Ростовское кольцо» — ежегодный старт на знакомой трассе; традиционный велопарад 17 км от Театральной площади до Левого берега Дона (традиция с 2017 года, прерванная только пандемией 2020-го); Первомайскую легкоатлетическую эстафету — 101-й выпуск. Организаторы велопарада 15 апреля сослались на рекомендации МВД: полиция призвала минимизировать скопления людей в парках и на площадях из-за роста угроз беспилотников и ракет.

Власти Ростова запретили открытые массовые мероприятия до стабилизации обстановки. Провести их можно только в помещениях или после согласования с оперативным штабом Ростовской области. Регион переживает регулярные тревоги: до 1 декабря 2026 года запрещены фейерверки и ракеты с штрафами от 3 тыс. руб. для граждан до 400 тыс. руб. для юрлиц.

Станислав Маслаков