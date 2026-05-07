В Тюменской области за сезон обновят более 100 км дорог

На территории Тюменской области в течение сезона планируется отремонтировать более 100 км дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

Обновить дороги собираются на разных объектах в 22 муниципалитетах Тюменской области, самый крупный объем работ запланирован в Тюменском и Ишимском округах.

Кроме того, глава региона поручил обновить дорогу на улице Широтная в Тюмени в районе Ткацкого проезда. С просьбой отремонтировать участок в марте к Александру Моору в ходе личного приема обратился один из местных жителей, который рассказал об образовавшейся на улице колее — она создает проблемы для автомобильного движения. «По улице Широтной в сутки проезжают более 20 тыс. машин. Это одна из самых загруженных дорог в областном центре. Отремонтируем участок длиной в 4,5 км»,— заявил губернатор.

В 2025 году в Тюменской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 77 объектов общей протяженностью 288,29 км. Так, в Нижнетавдинском округе объем работ увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом. В рамках нацпроекта обновили 17,68 км дорог. Всего по району удалось провести работы сразу по пяти контрактам в прошлом году.

Ирина Пичурина