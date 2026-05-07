В Ростовской области объявили ракетную опасность после ночной атаки БПЛА

В Ростовской области утром 7 мая была объявлена ракетная опасность. Сигнал тревоги поступил населению около 5:11 утра, согласно сообщению от Региональной службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Всем жителям региона рекомендовано немедленно принять меры предосторожности: спуститься в подвалы, подземные паркинги или другие доступные укрытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожены более трех десятков БПЛА в 12 районах области. Атаке подверглись: Миллеровский,Тарасовский, Каменский, Белокалитвинский, Милютинский, Чертковский, Обливский, Верхнедонской, Шолоховский, Азовский, Неклиновский, Аксайский районы. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться».

Это уже не первый случай подобных оповещений в регионе за последние месяцы. В январе 2026 года ракетная опасность была объявлена в 12:53, а в апреле уровни воздушной тревоги повышались несколько раз из-за угрозы атак беспилотников.

Режим беспилотной опасности сохраняется с ночи на 7 мая, что усложняет обстановку. Оперативные службы рекомендуют гражданам оставаться дома, не выходить на открытые пространства и следить за официальными сообщениями.

Несмотря на частые оповещения, жители региона уже привыкли к таким тревогам, но остаются настороженными. Власти продолжают улучшать механизмы оповещения, чтобы минимизировать риски для населения.

Александр Иванов