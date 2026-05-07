В КЧР ритейлеров принудили снизить наценки на соцтовары на 8,8%

Федеральная антимонопольная служба зафиксировала снижение торговых наценок на социально значимые товары в Карачаево-Черкесии на 8,8%, сообщила пресс-служба федеральной антимонопольной службы в своем Telegram-канале.

Региональные власти, торговые сети и поставщики заключили соглашения о стабилизации цен, и этот шаг сразу дал эффект. В 13 регионах среднее снижение наценок достигло 8,6%, а по 39 категориям товаров в 11 субъектах цены в среднем просели на 11,3%.

Ведомство связывает успех с добровольными ценовыми соглашениями, которые бизнес берет на себя для сдерживания роста стоимости базовых продуктов. К концу 2025 года такие договоренности действовали уже в 73 регионах против 44 в начале года, а правительство продлило механизм до 31 декабря 2029 года. Наибольшие снижения наценок ФАС отметила в Ивановской области (20%), Новосибирской (15,7%), Орловской (13,3%) и Магаданской (11,7%) областях.

Сильнее всего подешевели помидоры — на 34,7%, творог — на 28,5%, картофель — на 20,7%, репчатый лук — на 19,2% и сметана — на 19,1%. Эти товары входят в перечень социально значимых и составляют основу потребительской корзины, особенно в регионах с высокой долей затрат на логистику, как на Северном Кавказе. ФАС подчеркивает, что соглашения позволяют избежать административного замораживания цен и дают бизнесу гибкость.

В Карачаево-Черкесии мера усиливает положительную динамику инфляции. Банк России сообщал, что в феврале 2026 года годовая инфляция замедлилась до 6,1% против 6,32% в январе. За месяц продовольствие подорожало на 1,4%, непродовольственные товары — меньше, а услуги даже подешевели. Эксперты видят в этом часть федеральной стратегии по охлаждению продовольственной инфляции. Соглашения охватили 73 региона, и ФАС планирует расширять практику, чтобы удерживать цены от резких колебаний.

Станислав Маслаков