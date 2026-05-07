В Камышлове петербуржца обвинили в хищении выплат за гибель участника СВО

Камышловский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте жителя Санкт-Петербурга Артема Бусленко, обвиняемого по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Его обвиняют в хищении 1,5 млн руб. выплат за гибель участника специальной военной операции (СВО).

По данным предварительного расследования, Бусленко действовал в качестве курьера в мошеннической схеме. Ему передала деньги жительница Камышлова, которая, в свою очередь, получила эти средства от государства за гибель сына на СВО.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 июня. Постановление суда не вступило в законную силу.

Ирина Пичурина