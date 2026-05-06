Главные новости за 6 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Киевский суд Симферополя признал экс-главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева виновным в превышении полномочий и увеличил его срок до семи лет колонии строгого режима.

Краснодарский край и Ростовская область вошли в число десяти регионов России с наибольшими продажами новых транспортных средств по итогам января—апреля 2026 года.

В первом квартале 2026 года объем продаж препаратов для лечения сахарного диабета в Краснодарском крае в денежном выражении достиг 1,7 млрд руб., что на 142% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 709,9 млн руб.

Власти Республики Крым направят полученную из федерального бюджета единую региональную субсидию на поддержку предприятий через Крымский региональный фонд развития промышленности, который в этом году получил финансирование в объеме более 129 млн руб.

«Группа ЛСР» направит более 55 млрд руб. на реконструкцию санаториев и гостиницы «Приморская» в Сочи. Компания уже воспользовалась региональной льготой по налогу на имущество. За 10 лет общий объем поддержки составит свыше 5 млрд руб.

Следственный комитет России установил причастность бывшего первого заместителя генерального директора Главного управления специального строительства («ГУСС») Виктора Школык к уголовному делу Дмитрия Таксиди. В отношении господина Школык возбуждено уголовное дело.

Компания «Краснодарский крахмальный комбинат» планирует приступить к строительству второго этапа предприятия по глубокой переработке пшеницы в Красноармейском районе Краснодарского края в июле 2026 года. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 45,5 млрд руб.

Экспорт российской мягкой пшеницы через порты Краснодарского края с начала года увеличился на 65% в годовом выражении и составил почти 10,7 млн т против 6,5 млн т за аналогичный период прошлого года.

Ученые Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН заявили о снижении концентрации нефтехимического загрязнения в грунте и придонной воде вблизи Анапы. Исследования 2025 года показали существенное уменьшение содержания определенных компонентов загрязнения.

Суд в Кущевском районе Краснодарского края удовлетворил иск прокуратуры о возврате в собственность Шкуринского сельского поселения более 195 га земель сельскохозяйственного назначения, оформленных в 2010 году на основании подложных документов.