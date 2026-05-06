Главные новости за 6 мая. Ростов

Сельхозпроизводители Ростовской области в первом квартале 2026 года получили более 1,86 млрд руб. страховых выплат по договорам агрострахования с господдержкой. Об этом сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА). Область стала лидером среди российских регионов по объему перечисленного возмещения. Как отметили в НСА, крупнейшие страховые выплаты связаны с последствиями повторяющихся засух и заморозков, которые привели к гибели посевов на значительных площадях.

В период с января по апрель 2026 года объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ростовской области составил 112,8 млрд руб., что на 4,4% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в региональном управлении ФНС России. Согласно данным налогового ведомства, рост доходов обеспечен за счет увеличения поступлений по ключевым налогам.

Парады Победы 9 мая, предположительно, не состоятся в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Официальных заявлений об отмене мероприятий региональные и муниципальные власти не публиковали, однако ряд СМИ сообщил об этом со ссылкой на источники в администрациях городов и косвенные признаки подготовки к празднованию.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении Романа Клюкина по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) и ст. 276 УК РФ (шпионаж). Об этом сообщает пресс-служба суда.