Главные новости за 6 мая. Кавказ

Сельхозпроизводители Ставропольского края в первом квартале 2026 года получили 308 млн руб. страховых выплат по договорам агрострахования с господдержкой. Об этом сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА). По объему выплат Ставрополье вошло в число регионов-лидеров наряду с Ростовской областью, Краснодарским краем и Волгоградской областью.

Участники Кавказского инвестиционного форума заявили о системном кризисе в овцеводстве, которое остается одной из базовых отраслей аграрной экономики Северного Кавказа. По оценкам экспертов, рентабельность производства баранины в легальном секторе опустилась до минус 22%, а поголовье овец в России с 1990 года сократилось более чем втрое — с 58 млн до 17,8 млн голов.

В январе-марте 2026 года в Ставропольском крае объем продаж препаратов для лечения сахарного диабета в денежном выражении достиг 489,6 млн руб., что на 111% больше, чем в аналогичный период 2025 года, когда показатель составлял 232,5 млн руб. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе DSM Group.

Совокупная чистая прибыль ИТ-компаний Ставропольского края по итогам 2025 года достигла 3,66 млрд руб., увеличившись почти в два раза по сравнению с предыдущим годом. Такие данные следуют из отчетности компаний, проанализированной «Ъ-Кавказ».