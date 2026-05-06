Калининградская область получит 1,5 млрд из бюджета РФ на строительство моста
Калининградская область получит 1,5 млрд рублей опережающего финансирования на строительство автодорожного моста через реку Преголю. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.
Калининградская область получит 1,5 млрд из бюджета РФ на строительство моста через Преголю
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
«Ранее нас поддержала Валентина Матвиенко во время визита в регион, а сегодня Михаил Мишустин объявил о выделении необходимых средств»,— отметил господин Беспрозванных.
Он подчеркнул, что выделение средств означает, что переправу могут открыть уже в следующем году. Это позволит существенно разгрузить дороги Калининграда, заявил губернатор.