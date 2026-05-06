Калининградская область получит 1,5 млрд рублей опережающего финансирования на строительство автодорожного моста через реку Преголю. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Калининградская область получит 1,5 млрд из бюджета РФ на строительство моста через Преголю

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Калининградская область получит 1,5 млрд из бюджета РФ на строительство моста через Преголю

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Ранее нас поддержала Валентина Матвиенко во время визита в регион, а сегодня Михаил Мишустин объявил о выделении необходимых средств»,— отметил господин Беспрозванных.

Он подчеркнул, что выделение средств означает, что переправу могут открыть уже в следующем году. Это позволит существенно разгрузить дороги Калининграда, заявил губернатор.

Матвей Николаев