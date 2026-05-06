Искусство со щитами

В Венеции прошла презентация российской экспозиции. Это первое участие страны на Венецианской биеннале с 2022 года. Ранее решение организаторов допустить Россию и Израиль вызвало резкую критику со стороны правительства Италии и Еврокомиссии, включая указания на нарушения санкций. Официальное открытие форума запланировано на 9 мая. До него начались мероприятия для прессы. В том числе в российском павильоне, где проходит музыкальный перформанс. Его три дня будут снимать на камеру, затем запись начнут транслировать на экране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manuel Silvestri / Reuters Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Искусствовед Ксения Коробейникова была у российского павильона. По ее словам, без протестных акций 6 мая не обошлось:

«Видимо, каким-то образом хотели сорвать открытие павильона, но это абсолютно ни на что не повлияло. Он был окружен карабинерами со щитами, которые никого из активистов не пропускали. Внутри в это время шел второй день музыкального перформанса российской команды: 50 музыкантов, выступления сменяют друг друга и периодически переходят в рейв. Это выглядело очень эффектно по анонсам, хотя сначала казалось, что ничего особенного не выйдет. В итоге все получилось.

Есть, правда, слабая сторона — цветочные композиции, расставленные по всему павильону. Они выполнены не художественно, а скорее выглядят как декорации из дорогого цветочного магазина. Но это уже мелочи. Как вообще организован российский павильон? Обычно есть куратор — и здесь возникает проблема. В этот раз объявлен только комиссар, а куратора, по сути, нет. Такое уже было при Семене Михайловском, который совмещал обе роли, и тогда это выглядело оправданно.

Сейчас же куратор официально не обозначен. Нескольким кандидатам предлагали взять на себя эту роль, но они отказались. В итоге, похоже, сформировалась некая команда, о которой не сообщают. Есть предположение, что одним из участников может быть Тереза Мавика, которая в свое время запускала фонд V-A-C (ГЭС-2). Она близка к организаторам и, кстати, все время находится на входе.

Возможно, именно она сыграла заметную роль в том, что павильон в этот раз состоялся».

6 мая пресс-служба Венецианской биеннале сообщила, что в мероприятиях не сможет принять участие российский режиссер Александр Сокуров. Его выступления 6 и 7 мая отменили из-за «внезапной недоступности». Сам он в беседе с “Ъ FM” сказал, что не знает, откуда возникла такая формулировка. Однако Сокуров подтвердил, что не смог прибыть в Италию из-за организационных проблем, в том числе связанных с перелетами. Между тем за несколько дней до начала мероприятий Министерство культуры Италии направило в фонд биеннале проверку. И все ее международное жюри ушло в отставку. Уже ясно, что министр культуры Алессандро Джули как минимум не посетит открытие, говорит журналист из Италии Сергей Иезуитов:

«Обстановка сначала была довольно нервозной, и в целом ощущался риск скандала, но сейчас, судя по всему, все уже заметно утряслось, и непосредственной угрозы экстраординарных событий, вроде срыва открытия, не существует. Что касается жюри, оно, естественно, не будет участвовать в присуждении призов.

По всей видимости, решение отдадут на суд публики. При этом пока неясно, как именно будет проходить голосование: ограничится ли оно только зрителями или в нем также примет участие экспертное сообщество.

Если говорить о самом открытии, которое состоится 9 мая, то, по всей видимости, все остается в силе, за исключением отсутствия министра культуры Италии. Что касается остальных гостей, ожидаются представители мира искусства, поскольку смотр считается весьма престижным, и участие в нем традиционно повышает репутацию».

До того, как уйти в отставку, жюри Венецианской биеннале исключило из претендентов на награды Россию и Израиль, руководителей которых обвиняют в Международном уголовном суде.

Александра Абанькова