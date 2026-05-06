В Тамбовской области опровергли пост о бесплатных поездках на такси для участников СВО

Фейковое сообщение было опубликовано в Telegram-канале, имитирующем аккаунт главы региона Евгения Первышова, сообщили в правительстве области.

В посте от лица губернатора утверждалось, что с 8 по 10 мая в регионе якобы будет действовать бесплатный проезд на такси для ветеранов и участников СВО. Сообщение сопровождалось ссылкой на «подписанные распоряжения». Также там содержались следующие утверждения: «В преддверии Дня Победы считаю своим долгом сделать еще один шаг в поддержку тех, кто защищал и защищает нашу страну. Это небольшая, но важная возможность для наших защитников — посетить памятные места, встретиться с близкими, почувствовать внимание и заботу».

Чиновники пояснили, что подобные решения не принимались. Они призвали доверять только официальным источникам и уточнили, что достоверная информация публикуется в проверенных каналах — аккаунте губернатора в российском мессенджере MAX.

В июле 2025 года губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал о распространении дипфейка, в котором якобы он заявляет о возможном попадании украинских беспилотников в самолеты.

Анна Швечикова