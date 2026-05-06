Из ТРЦ во Фрунзенском районе эвакуировали 250 человек из-за пожара
Из торгово-развлекательного центра «Южный полис» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга эвакуировали 250 человек. Причиной стало возгорание в туалете, сообщили в городском ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило на пульт в 18.56 мск. Огонь охватил площадь в 0,5 квадратных метра. Возгорание ликвидировали в 19:17.
«Сведения о пострадавших не поступали»,— отметили в ГУ МЧС.