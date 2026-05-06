Апрельские заморозки не нанесли ущерба озимым на Ставрополье

Понижение температуры в апреле не оказало критического влияния на состояние озимых культур в Ставропольском крае. Об этом сообщили «Интерфаксу» в региональном министерстве сельского хозяйства.

По данным ведомства, гибели посевов в результате заморозков не зафиксировано. В Минсельхозе отметили, что ситуация остается контролируемой, а состояние полей находится под постоянным мониторингом специалистов министерства, Россельхозцентра, научных организаций и сельхозпроизводителей.

В министерстве уточнили, что озимые культуры в крае были посеяны на площади около 2 млн га. Всходы получены на 100% площадей, при этом 98% посевов оцениваются как находящиеся в хорошем состоянии.

Аграрии региона также продолжают яровой сев. По информации краевых властей, на начало мая засеяно 664 тыс. га, что составляет 78% от планового объема. Темпы посевной кампании превышают прошлогодние показатели.

Ранее сообщалось, что в 2026 году под яровые культуры на Ставрополье планируется отвести порядка 1 млн га. При этом с 8 апреля в регионе неоднократно фиксировались ночные и утренние заморозки до минус 3 градусов. Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях продлевались до конца месяца.

В 2025 году аграрии Ставропольского края собрали 10,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с учетом кукурузы. По данным региональных властей, объем урожая в четыре раза превысил внутреннюю потребность края и оказался на 22% выше уровня предыдущего года.

