Главные новости за 6 мая: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События среды: выбор «Ъ-Черноземье»

Десятки домов в Коминтерновском районе Воронежа 6 мая остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии на улице Антонова-Овсеенко. В «РВК-Воронеж» сообщили, что после обследования и согласования земельных работ аварийная бригада приступит к ремонту. Мэр Сергей Петрин поручил управе района и городскому управлению ЖКХ организовать подвоз технической воды.

С сайта министерства имущественных и земельных отношений Белгородской области исчезла информация о Рустэме Зайнуллине. В базе Rusprofile указано, что он больше не может действовать от имени ведомства без доверенности. Сейчас министерство возглавляет первый заместитель Юлия Выродова. Господин Зайнуллин находится под стражей с июня 2025 года по делу о мошенничестве на 32 млн руб., фигурантами которого также проходят бывшие и действующие представители строительной сферы региона.

Суд в Курской области признал жителя Конышевского района Владимира Филиппова виновным в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. Ему назначено три года колонии общего режима и штраф 30 тыс. руб. По версии следствия, мужчина получил в подарок три гранаты Ф-1 с взрывателями и хранил их дома до изъятия полицией.

В Чаплыгине Липецкой области определился подрядчик второго этапа благоустройства улицы Московской и прилегающих территорий. Контракт на 59,5 млн руб. заключен с ООО «Инфинити групп» после отказа первоначального победителя торгов от подписания соглашения. Работы пройдут в рамках концепции «Ворота в Раненбург».

Семь из восьми частных клиник Тамбовской области добровольно отказались от лицензий на проведение абортов. По данным регионального правительства, право на такие процедуры сохранило лишь одно учреждение. Решение принято на фоне политики по снижению числа прерываний беременности.

Орловская область по итогам 2025 года показала самый низкий в Черноземье уровень удовлетворенности качеством интернет-соединения — 52,2% домохозяйств. Лидером стала Воронежская область (87,8%), близкие показатели у Липецкой (87,4%) и Белгородской (86,5%) областей. В Курской области уровень удовлетворенности составил 77,7%, в Тамбовской — 67,7%, при этом последняя лидирует в ЦФО по доле недовольных качеством связи (3,5%).

Анна Швечикова