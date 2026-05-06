Угроза атаки БПЛА объявлена в Пензенской области

Режим «Беспилотная опасность» введен в Пензенской области. Об этом сообщило МЧС в приложении.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Граждан просят соблюдать правила безопасности: если вы дома, выключите свет, газ воду. Не подходите к окнам, уйдите в комнату с несущими стенами. Если вы на улице, укройтесь в ближайшем здании или крытом паркинге. Избегайте открытых участков.

Губернатор Олег Мельниченко призывает всех сохранять спокойствие. Он напомнил, что во время угроз атаки дронов, мобильный интернет ограничивают. Телефон экстренных служб 112.

Больше недели Пензенская область ежедневно подвергается атакам БПЛА. Ночью 5 мая в регионе также вводили режим «Ракетная опасность». Он действовал два часа.

