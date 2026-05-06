Аграрии Ставрополья получили 308 млн рублей страховых выплат за гибель урожая

Сельхозпроизводители Ставропольского края в первом квартале 2026 года получили 308 млн руб. страховых выплат по договорам агрострахования с господдержкой. Об этом сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА).

По объему выплат Ставрополье вошло в число регионов-лидеров наряду с Ростовской областью, Краснодарским краем и Волгоградской областью. Наибольший объем компенсаций получили аграрии Ростовской области — более 1,86 млрд руб. Второе место занял Краснодарский край с выплатами на уровне 396 млн руб.

Как отметил президент НСА Корней Биждов, все выплаты в январе—марте 2026 года были связаны с утратой урожая. Совокупный объем страхового возмещения российским растениеводам за этот период составил 3,36 млрд руб., что на 6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

По данным союза, в 2025 году аграрии Ставропольского края получили 759 млн руб. страховых выплат за гибель урожая. Регионы юга России остаются крупнейшими получателями компенсаций в системе агрострахования из-за последствий засух, заморозков и других неблагоприятных погодных явлений.

Основная часть выплат в первом квартале 2026 года — около 3 млрд руб. — пришлась на программу мультирискового страхования. В НСА уточнили, что с 2026 года механизм выплат изменен: теперь аграрии смогут получать до 50% страхового возмещения сразу после уборки урожая при подтверждении гибели посевов.

Общий объем страховых выплат российским сельхозпроизводителям по системе агрострахования с господдержкой за 2025 год и первый квартал 2026 года составил почти 13 млрд руб. Большая часть этих средств направлена на компенсацию ущерба от гибели урожая.

Роман Лаврухин