Суд взыскал с мэрии Саратова 50 тыс. за нападение бродячей собаки на девушку

Саратовский областной суд подтвердил законность взыскания с мэрии 50 тыс. руб. в пользу местной жительницы за нападение бродячей собаки. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Фото: Нина Шевченко

По данным суда, в сентябре 2023 года на тот момент 16-летнюю девушку укусила бездомная собака. Саратовчанка получила легкий вред здоровью. В феврале 2026 года Волжский райсуд Саратова удовлетворил требования пострадавшей.

Администрация города обжаловала решение, однако апелляционная инстанция оставила его без изменения. Суд указал, что именно муниципалитет отвечает за отлов и содержание бродячих животных. Наличие контракта с подрядной организацией «Ристэмстрой-Л» не снимает с мэрии обязанности по контролю за исполнением этих полномочий. Доказывать вину конкретного исполнителя пострадавшая не обязана, подчеркнули в суде.

