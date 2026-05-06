Главные новости за 6 мая. Новороссийск
На осуществление строительного контроля при развитии Новороссийского транспортного узла выделили более 299 млн руб. из федерального бюджета.
ООПТ «Суджукская лагуна» в Новороссийске расчистят от иловых отложений после завершения процесса проектирования.
Представители управления ЖКХ Новороссийска рассказали о ходе работ по реконструкции «Южных прудов».
Средняя цена летних шин в Новороссийске составила 8,8 тыс. руб.
Следствие установило нового фигуранта в деле экс-заместителя начальника ФГУП «ГУСС» Дмитрия Таксиди из Новороссийска.
Жителя Новороссийска осудят за причинение тяжкого вреда работнику организации при осуществлении высотных работ.
Следственные органы заставили руководителя предприятия в Новороссийске выплатить задолженность по зарплате сотруднице в размере более 393 тыс. руб.