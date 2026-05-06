В Новгородской области представили нового главного федерального инспектора по Новгородской области. Им стал Андрей Панов, сообщил губернатор региона Александр Дронов в своем Telegram-канале.

«Андрей Александрович будет следить за тем, как исполняются указы и поручения Президента»,— заявил господин Дронов.

По его словам, одной из главных тем сейчас является подготовка к выборам в 2026 года. Губернатор подчеркнул, что опыт Андрея Панова поможет в этой работе.

Ранее господин Панов занимал руководящие посты в прокуратуре Ленинградской области и Ненецкого автономного округа. До назначения в Новгородскую область был федеральным инспектором по Архангельской области и НАО.

Матвей Николаев