В Таганроге задержали семейную группу по делу о сбыте метадона

Сотрудники полиции в Таганроге пресекли деятельность группы, подозреваемой в распространении синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным ведомства, в состав группы входили 47-летняя женщина, ее 23-летний сын и 43-летний сожитель. Следствие считает, что с середины 2025 года они занимались сбытом метадона на территории города.

Как сообщили в полиции, фигуранты использовали схему с оборудованием тайников-закладок в различных районах Таганрога. Во время личного досмотра одного из подозреваемых сотрудники МВД обнаружили 60 свертков с метадоном, упакованных в фольгу.

Позже в ходе обыска по месту проживания задержанных были изъяты дополнительные партии наркотического вещества. Общая масса изъятого метадона превысила 70 г.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Речь идет о покушении на сбыт наркотических средств в крупном и значительном размерах, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

