Угроза атаки БПЛА объявлена в Туапсе

На территории Туапсинского округа объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей и гостей района просят не подходить близко к окнам, укрыться в ванной, туалете, коридоре, кладовой или на цокольном этаже ближайшего здания. Спрятаться также можно в подземном переходе или на подземной парковке.

Использовать для укрытия автомобиль не рекомендуется. Также опасно прятаться под стенами многоквартирных домов.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу после того, как обстановка станет безопасной»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина