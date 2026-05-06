Сбережения петербуржцев в банках выросли до 5,5 трлн рублей

На начало апреля 2026 года жители Санкт-Петербурга держали на банковских счетах и вкладах 5,5 трлн рублей. За год объем сбережений вырос на 24%, сообщили в пресс-службе Северо-Западного главного управления Банка России.

Петербуржцы увеличили свои накопления в банках почти на четверть

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Петербуржцы увеличили свои накопления в банках почти на четверть

В Ленинградской области накопления розничных клиентов увеличились на 17% и превысили 431,6 млрд рублей.

В целом по Северо-Западному федеральному округу объем средств населения на счетах и вкладах к началу апреля достиг почти 8,4 трлн рублей. Это на 22% больше показателя годичной давности и существенно выше среднероссийского темпа роста, который составил 14%.

Кредитная активность в Петербурге также продолжила расти. На начало апреля 2026 года портфель розничных кредитов превысил 1,9 трлн рублей, увеличившись за год на 7%. За последние 12 месяцев жители города оформили новые кредиты на общую сумму 1,3 трлн рублей.

Матвей Николаев