В мае на Фадеевском путепроводе в Краснодаре начнут монтаж новых балок

В Краснодаре продолжается реконструкция Фадеевского путепровода. Специалисты завершили демонтаж всех старых пролетных строений. Монтаж новых балок запланирован на период после 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Юрий Савенко отметил, что реконструкция идет с хорошей динамикой. В рамках работ продолжается переустройство инженерных коммуникаций, устройство подпорных стен и новых опор. Конструкция сооружения частично изменится: количество пролетов сократится с четырех до двух.

Для объезда участка разработаны альтернативные подъезды и пешие маршруты к аэропорту. Автомобильное движение по двум полосам путепровода планируют открыть в сентябре 2026 года. Полное восстановление проезда транспорта намечено на конец этого года.

Алина Зорина