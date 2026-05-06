В мае на Фадеевском путепроводе в Краснодаре начнут монтаж новых балок
В Краснодаре продолжается реконструкция Фадеевского путепровода. Специалисты завершили демонтаж всех старых пролетных строений. Монтаж новых балок запланирован на период после 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Юрий Савенко отметил, что реконструкция идет с хорошей динамикой. В рамках работ продолжается переустройство инженерных коммуникаций, устройство подпорных стен и новых опор. Конструкция сооружения частично изменится: количество пролетов сократится с четырех до двух.
Для объезда участка разработаны альтернативные подъезды и пешие маршруты к аэропорту. Автомобильное движение по двум полосам путепровода планируют открыть в сентябре 2026 года. Полное восстановление проезда транспорта намечено на конец этого года.