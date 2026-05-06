Во Владикавказе парад Победы и «Бессмертный полк» пройдут в очном формате

В Северной Осетии 9 мая военный парад и шествие «Бессмертного полка» состоятся в очном формате. Такое решение принял оперативный штаб республики, сообщили в администрации главы и правительства региона.

Парад Победы во Владикавказе начнется в 11:00 на площади Свободы. После завершения прохождения воинских подразделений по центральным улицам города пройдет колонна участников акции «Бессмертный полк» с портретами участников Великой Отечественной войны.

Решение о проведении мероприятий озвучил глава Северной Осетии Сергей Меняйло на заседании оперативного штаба, созданного по поручению президента РФ для координации работы систем жизнеобеспечения, обеспечения антитеррористической защищенности и охраны общественного порядка.

В заседании приняли участие руководители правоохранительных и силовых структур, представители надзорных ведомств, органов исполнительной власти и главы муниципалитетов республики.

Основной темой совещания стали меры безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. По словам Сергея Меняйло, власти и силовые структуры должны обеспечить усиленные меры защиты во время проведения парада и шествия «Бессмертного полка».

Валерий Климов