Экс-главврача больницы в Ростовской области осудили по делу о злоупотреблении полномочиями

Суд в Ростовской области вынес приговор бывшему главному врачу одной из районных больниц, признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Как установили следствие и суд, в период работы на посту руководителя медучреждения осужденный направил более 6 млн руб. бюджетных средств, выделенных на закупку препаратов для онкобольных, на приобретение лекарств, не относящихся к данной категории.

Действия бывшего главного врача квалифицированы по ч. 1 ст. 285 УК РФ. В СКР отметили, что собранные доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Суд назначил фигуранту наказание в виде двух лет лишения свободы. Кроме того, ему запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в медицинских учреждениях.

Также суд удовлетворил требование о взыскании с осужденного имущественного ущерба в размере более 6 млн руб.

Валерий Климов