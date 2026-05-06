Официальное заявление ГК «Первый Трест»

В связи с появившейся информацией в СМИ и социальных сетях, где заявлено о действиях Группы компаний «Первый Трест», носящих противоправный характер, считаем необходимым заявить следующее.



Деятельность ГК «Первый Трест» осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. От имени компании, ни действующие, ни бывшие сотрудники не совершали никаких действий, которые можно было бы трактовать как нарушение законов Российской Федерации. Попытки представить успехи компании на рынке следствием какого-либо общего покровительства со стороны действующей администрации города Уфы и, якобы, передачи за это денежных средств, являются действиями, направленными на введение органов следствия в заблуждение.

ГК «Первый Трест» является одним из крупнейших девелоперов Республики Башкортостан и на протяжении всего срока своей работы строго выполняет обязательства перед покупателями, партнерами и финансовыми организациями. В настоящее время компания реализует 12 проектов общей площадью около 400 000 кв. м, а общее число дольщиков превысило 10 000 человек.

Количество профессиональных строителей, задействованных при реализации объектов ГК «Первый Трест», составляет порядка 2 000 человек. С учётом членов их семей, деятельность компании напрямую влияет на благополучие 7 000 человек, для которых эта работа является ключевым источником дохода и стабильности.

Жилые комплексы ГК «Первый Трест» аккредитованы в 17 ведущих банках страны, что является дополнительным подтверждением надежности компании и устойчивости ее бизнес-модели.

Мы подтверждаем:

все обязательства перед дольщиками и покупателями выполняются в полном объеме;

текущие и будущие проекты реализуются в плановом режиме;

деятельность компании прозрачна и проходит контроль со стороны банков-партнеров и надзорных органов.