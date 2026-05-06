Саратовский эвакуаторщик оштрафован за завышение цен на услуги

ООО «РегионСервис» из Саратова уплатило штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по эвакуации. Об этом сообщили в региональном УФАС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Антимонопольная служба установила, что эвакуаторщик при расчете стоимости услуг применял нелегитимный тариф. К примеру, за перемещение легкового автомобиля компания брала 3,1 тыс. руб. вместо установленных 2,6 тыс. руб. Час хранения также завышался до 53 руб. вместо 44.

«РегионСервис» и его директор привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ. Штраф для компании составил 237,5 тыс. руб., для директора — 15 тыс. руб.

ООО «РегионСервис» зарегистрировано в декабре 2016 года в Саратове. Директором и единственным учредителем компании значится Владимир Михайлов. В 2025 году выручка компании составила 66 млн руб., чистая прибыль — 1,5 млн руб., стоимость чистых активов — 6,1 млн.

Нина Шевченко