В Петрозаводске после ДТП перевернулся микроавтобус «Почты России»

В центре Петрозаводска произошло ДТП с участием Volkswagen и «Газели». После столкновения микроавтобус с символикой «Почты России» перевернулся и задел три припаркованных автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции города. Авария случилась на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Дзержинского.

В Петрозаводске микроавтобус «Почты России» перевернулся и повредил три машины

Фото: Официальная группа Госавтоинспекции Петрозаводска во «ВКонтакте»

В результате аварии травмы получил водитель «Газели» 1986 года рождения. Ему оказали медицинскую помощь.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Матвей Николаев

