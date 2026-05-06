iPhone планируют сделать маркетплейсом для инструментов искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, в iOS 27 Apple позволит пользователям самим выбирать движок нейросети, который будет стоять за работой Siri и функциями Apple Intelligence. В частности, кроме решения от Open AI, речь идет о моделях Gemini от Google и Claude от Anthropic. Подключаться они будут через новую функцию Extensions — «Расширения».

Пользователи «яблочных» смартфонов смогут назначать их по умолчанию для различных задач, как, например, сегодня можно выбрать браузер или почтовый клиент. Отдельный акцент — на голосовом интерфейсе. В iOS 27 можно будет выбирать разные голоса для Siri в зависимости от того, какая система ИИ отвечает на запрос. Подход с использованием разных нейросетей одновременно решает две задачи. Вопервых, он завершает период эксклюзивного партнерства с OpenAI: сейчас ChatGPT — единственный внешний ИИ в экосистеме Apple. С выходом iOS 27 этот статус исчезнет. Вовторых, своим намерением Apple признает, что хотела бы стать платформой для чужих ИИсервисов, а не просто поставщиком чужих «мозгов» для своих устройств.

Полагаю, что мы наблюдаем следствие сильно запоздалой, а потому несостоявшейся собственной разработки ИИ. В этой ситуации, стороннее решение остается единственным вариантом для выживания компании. Для сохранения конкурентного потенциала Apple нужно что-то больше. Например, дать пользователям возможность кастомизировать нейросетевые инструменты. Не исключаю вариант, при котором они будут включены в подписку iCloud. Какую-то часть вычислений ИИ было бы здорово реализовать прямо на устройстве, чтобы не зависеть полностью от наличия подключения к интернету. Какой путь выберет купертиновская команда, узнаем во время анонсов на ежегодной конференции разработчиков WWDC, которая начнётся 8 июня.

Александр Леви