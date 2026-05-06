Крупный подпольный водочный цех с лифтом обнаружили в гараже в Белгороде

В Белгороде задержан 44-летний местный житель, по данным полиции устроивший подпольный ликеро-водочный цех в подвале своего гаража. На производстве контрафактного алкоголя мужчина установил круглосуточное видеонаблюдение, а также электрический подъемник для перемещения продукции. Об этом сообщили в МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, белгородец «смешивал этиловый спирт с водой, красителями и вкусовыми добавками, после чего разливал жидкость по бутылкам и сбывал на территории областного центра под видом водки, коньяка и настоек». Правоохранители изъяли около 6 тыс. л продукции и 1,5 тыс. л спирта, а также 700 подготовленных к продаже бутылок, емкости, приборы учета и иное оборудование.

Уточняется, что мужчина ранее уже был судим за аналогичное деяние. Возбуждено уголовное дело о производстве, хранении и продаже алкогольной продукции без маркировки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Полиция устанавливает возможных сообщников и каналы сбыта.

МВД опубликовало кадры из подпольного цеха:

В конце апреля «Ъ-Черноземье» писал, что в Левобережный районный суд Воронежа направили материалы дела в отношении шести участников организованной группы, обвиняемых в незаконном производстве и сбыте табачной продукции в особо крупном размере. В ходе обысков была изъята немаркированная продукция на сумму около 131 млн руб.

Денис Данилов