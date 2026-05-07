В Черноземье 8 мая ожидается облачная и сухая погода, до +28°C

В четверг, 8 мая, жителей Черноземья ожидает жаркая погода. Возможна переменная облачность без осадков. Температура будет варьироваться от +14°C до +28°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +20°C, днем потеплеет до +27°C, вечером столбик термометра опустится до +22°C и ночью будет +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +22°C, днем температура поднимется до +27°C, вечером она составит +24°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром температура составит +20°C, днем повысится до +26°C, вечером будет +22°C, а ночью понизится до +15°C. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +22°C, днем — +28°C, вечером также будет +23°C, а ночью опустится до +15°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +20°C, днем поднимется до +26°C, вечером также будет +22°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 7 м/с.

В Тамбове утром ожидается +23°C, днем — также +28°C, вечером будет +24°C, ночью — +15°C. Ветер до 5 м/с.

Алина Морозова