Более 4 тысяч домов внесли в Единый реестр классификации на Кубани

На Кубани в Единый реестр объектов классификации в сфере туриндустрии включили 4,6 тыс. гостевых домов. Об этом стало известно по итогам заседания Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательства при прокуратуре региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По словам исполняющего обязанности прокурора Краснодарского края Александра Трухина, необходимо обсуждать проблемные вопросы ведения деятельности гостевых домов, которые касаются необходимости дополнительного урегулирования на законодательном уровне обязательных требований, в том числе при проведении проверок в отношении собственников гостевых домов.

Как рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, с начала этого года регион принял около 2,7 млн туристов. Основная загруженность номерного фонда приходится на август. В крае будут работать более 10 тыс. объектов, из них 45% — коллективные средства размещения. Остальное — гостевые дома и индивидуальные средства размещения.

«С 2020 года открыли 210 новых средств размещения на более 10 тысяч номеров. В основном это крупные отели. Однако весомая доля турпотока традиционно приходится на так называемый частный сектор. В этой части закон о гостевых домах создает единые правила игры для всех объектов индустрии гостеприимства»,— отметил Александр Руппель.

Он подчеркнул, что речь идет не только о деятельности субъектов, но и о действиях лиц, наделенных контрольными и надзорными полномочиями. С 2025 года министерство курортов ведет региональный государственный контроль в сфере туристской индустрии. Особое внимание уделяют профилактике правонарушений.

«Мы уже включили в Единый реестр объектов классификации в сфере туриндустрии свыше 4,6 тыс. из более чем 4,7 тыс. гостевых домов. План выполнен практически полностью — на 93 процента. Если говорить о показателях по России, в нашем крае — 57 процентов всех включенных в реестр таких объектов по всей стране»,— заявил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев.

