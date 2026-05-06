Опасность дронов объявили в Волгоградской области

Об угрозе атаки БПЛА предупреждают жителей Волгоградской области. Об этом сообщает МЧС в приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Граждан просят сохранять спокойствие, не подходить к окнам дома, а на улице избегать открытых участков. Волгоградцев призывают уйти в укрытие: дома — в комнате с несущими стенами без окон, на улице — в ближайшем здании или на паркинге. Рекомендуется отключить свет, газ и воду.

Мобильный интернет в регионе ограничен. В экстренной ситуации звонить по номеру 112.

За последнюю неделю в Волгоградской области опасность дронов объявляют ежедневно. Преимущественно соответствующие уведомления приходят во второй половине дня.

Ночью 5 мая в регионе вводили режим «Ракетная опасность». Он действовал примерно полтора часа.

Нина Шевченко