На развязке КАД с Выборгским шоссе на полтора месяца закроют два съезда

На Кольцевой автодороге на границе Санкт-Петербурга и Всеволожского района Ленинградской области временно изменят схему движения. Об этом 6 мая сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На развязке КАД с Выборгским шоссе (18-й километр) на полтора месяца полностью закроют съезды №3 и №7 — с шоссе на внутреннее кольцо и с внутреннего кольца на шоссе.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С 18 мая по 30 июня на участке запланированы фрезерование покрытия, демонтаж цементно-песчаного основания, устройство нового щебеночно-песчаного слоя и нижнего слоя асфальтобетона.

Для объезда съезда №3 автомобилистам предлагают использовать разворотную петлю на 17-м километре в районе складов ООО «Парголовский ТЛК».

Объезд закрытого съезда №7 будет организован по альтернативным маршрутам: в сторону Сертолово — через Владимирский проспект, Большую Горскую улицу, проспект Муромцева, Левашовское и Горское шоссе; в сторону Парголово — через развязку КАД с Парашютной улицей (по Дороге в Каменку или Суздальскому шоссе) либо через развязку с проспектом Энгельса.

Матвей Николаев