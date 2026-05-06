В Краснодаре задержали учителя из Череповца, обвиняемого в разврате

23-летнего учителя из Череповца задержали в Краснодаре. Он обвиняется в совершении развратных действий в отношении учеников школы, в которой он работал (п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 135, ч. 4 ст. 135 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сейчас обвиняемый помещен в следственный изолятор. После этапирования подсудимого в СИЗО Череповца суд будет решать вопрос о возобновлении производства по делу.

В марте прошлого года подсудимого отправили под домашний арест. Однако в конце июля 2025 года подсудимый скрылся, в связи с чем его объявили в розыск. Тогда производство по уголовному делу было приостановлено для розыска фигуранта.

Алина Зорина