Управление строительства Ленобласти возглавил президент региональной федерации кикбоксинга

Руководителем ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» назначен Максим Исьянов, сообщили в администрации региона. В отрасли он работает с 2005 года. С 2022 года занимает пост президента федерации кикбоксинга Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Исьянов стал руководителем ГКУ «Управление строительства Ленинградской области»

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области Максим Исьянов стал руководителем ГКУ «Управление строительства Ленинградской области»

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Господин Исьянов участвовал в реализации ряда крупных проектов, включая завод «Тойота», ТЦ «Мега Дыбенко», ТРЦ «Галерея», объекты Обуховского завода (концерн «Алмаз-Антей»), спорткомплекс «Хоккейный город СКА», порт «Морской фасад», а также завершение строительства стадиона «Зенит Арена». В 2020 году перешел в группу компаний «Стройтрансгаз», где занял пост исполнительного директора строительства «СКА Арены» и занимался антикризисным управлением. С 2022 года занимает пост президента федерации кикбоксинга Ленинградской области.

«Управление строительства ведет большой объем работы: проектирование 56 объектов, строительство 17, строительный контроль — 29, восстановление — 8 объектов в Енакиево»,— заявил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский.

По его словам, перед новым руководителем стоит задача обеспечить соблюдение сроков и качества, усилить проектное управление, а также развивать новые направления — ценообразование строительных ресурсов и цифровое сопровождение проектов через ИСУП.

«Здесь нужен руководитель, который умеет собирать сложные процессы в понятный результат»,— подчеркнул господин Барановский.

Матвей Николаев