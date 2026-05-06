Саратовский облсуд оставил в силе приговор директору фирмы за махинации с НДС

Апелляция оставила в силе приговор саратовскому директору за покушение на мошенничество с НДС. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Областной суд 23 апреля этого года отклонил жалобы 36-летнего руководителя ООО «Сарбелка-С» Александра Сотника и его защиты на февральский приговор Кировского райсуда. Предприниматель был осужден за попытку незаконно получить из бюджета более 539 тыс. руб. в качестве возмещения НДС. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. руб.

Установлено, что в 2024 году Сотник предоставил в налоговую подложные документы об аренде автомобиля и комплектующих, используя служебное положение. Налоговики выявили подделку и передали материалы в правоохранительные органы. В апелляции защита настаивала на переквалификации действий по факту уклонения от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ) и утверждала о недоказанности вины, однако судебная коллегия признала эти доводы несостоятельными.

Прокурор также опроверг позицию защиты, указав, что вина подтверждена показаниями свидетелей, почерковедческой экспертизой и рассекреченными записями телефонных переговоров. Суд отметил, что бизнесмен покушался именно на хищение средств, а не на минимизацию налогов. Приговор вступил в законную силу.

ООО «Сарбелка-С» зарегистрировано в Саратове октябре 2023 года и ликвидировано в октябре 2025 года. Компания работала в сфере аренды и лизинга автомобилей. Учреждала фирму Дарья Сотник, а директором был Александр Сотник. В 2024 году выручка юрлица составила 160 тыс. руб., а чистые убытки 544 тыс. руб.

Александр Сотник в настоящее время значится директором и единственным владельцем ООО «Сфера-СБК», основанное в 2021 году. Организация занимается деятельностью агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров. В 2025 году оборот компании составил 14 млн руб., а чистая прибыль 1,3 млн руб., отчетность за предыдущие периоды не представлена. В прошлом Сотник был связан с компаниями «Техпромсервис», «Техпром-Индустрия», «Фемида-М» и конструкторским бюро «Соткомп».

Нина Шевченко