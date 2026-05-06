Парк Нефтехимиков в Нижнекамске реконструируют

Компания «СИБУР» приняла решение о полной реконструкции парка Нефтехимиков в Нижнекамске. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

По его словам, работы планируют начать уже в этом году, а завершить — к 60-летию «Нижнекамскнефтехима». Концепция проекта уже подготовлена совместно с компанией, однако ее обсудят с жителями — публичные слушания пройдут 13 мая.

Как сообщает РБК Татарстан со ссылкой на Институт развития городов республики, проект планируют заявить на Всероссийский конкурс лучших практик создания комфортной городской среды. В случае победы сроки реализации могут сместиться на 2027–2028 годы.

Анна Кайдалова