В Ростовской области объем продаж препаратов от сахарного диабета вырос на 110%

В первом квартале 2026 года в аптеках Ростовской области было продано препаратов для лечения сахарного диабета почти на 827,7 млн руб., что на 110% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда объем продаж составлял 394,9 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе DSM Group.

Продажи лекарств от сахарного диабета в январе-марте 2026 года в количественном выражении выросли на 26%. Так, в начале 2025 года в регионе было продано 351,9 тыс. упаковок таких препаратов, а в первом квартале 2026 года — 441,9 тыс. упаковок.

В число самых популярных препаратов для лечения сахарного диабета вошли Тирзетта (22,8% от общего числа продаж), Семавик (17,2%), Фогсига (12,2%), Велгия (10%) и Седжаро (9,2%).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о росте в первом квартале 2026 года продаж препаратов для лечения ожирения в регионе на 122%. За этот период в области было продано 95,7 тыс. упаковок таких лекарств, когда годом ранее показатель составлял 43,1 тыс. упаковок.

Наталья Белоштейн