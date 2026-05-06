Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе «Кавказ» в Невинномысске

В Невинномысске на федеральной трассе «Кавказ» произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Nissan и Cadillac.

В результате аварии травмы получили водитель ВАЗ-2107, двое его пассажиров, а также водитель Nissan. Все пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу.

В Госавтоинспекции уточнили, что водитель отечественного автомобиля не имел водительского удостоверения. По данным полиции, в апреле 2026 года он был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

После ДТП у мужчины был произведен забор биологических материалов для установления возможного состояния опьянения в момент аварии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Валерий Климов