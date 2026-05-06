Ретропоезд «Победа» завершил тур по СКЖД прибытием в Ростов-на-Дону

Исторический ретропоезд «Победа» завершил памятный тур по Северо-Кавказской железной дороге прибытием в Ростов-на-Дону. Проект реализуется с 2010 года и ежегодно приурочен к мероприятиям в честь Дня Победы.

В 2026 году состав посетил станции Невинномысская, Белореченская и Тихорецкая. Как сообщили организаторы, в Невинномысске состоялся 125-й концерт с момента запуска проекта. За все время существования ретропоезд побывал на 50 станциях и преодолел более 24 тыс. км.

В составе поезда в Ростов прибыли паровоз Эр-739-99, теплушки и платформы военных лет, а также вагон-салон командующего Северо-Кавказским военным округом. На открытых платформах была размещена историческая военная техника, включая полевую артиллерию, зенитные установки, автомобиль ГАЗ-АА («полуторка») и самоходную артиллерийскую установку САУ-152 «Зверобой».

В этом году экспозицию дополнили мотоциклы военных лет, оснащенные вооружением, в том числе минометами и пулеметами.

Праздничную программу для посетителей подготовили творческие коллективы Дворца культуры железнодорожников станции Ростов-Главный. Прибытие ретропоезда стало одним из ключевых мероприятий Северо-Кавказской железной дороги в рамках подготовки к празднованию Дня Победы.

Валерий Климов