Задолженность по налогам в донской бюджет снизилась на 2,7%

Объем задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет Ростовской области в период с января по апрель текущего года составил 259,1 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального управления ФНС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что задолженность в первые четыре месяца года снизилась по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года на 2,7%.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона увеличился на 4,8 млрд руб.

Наталья Шинкарева