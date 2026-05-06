В Дагестане возбудили дело против владельца газовой заправки

Следственное управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело в отношении владельца автомобильной газозаправочной станции в Ботлихском районе республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, предприниматель осуществлял реализацию сжиженного углеводородного газа на АГЗС в селе Анди с нарушением требований промышленной и пожарной безопасности. Кроме того, как считают следователи, деятельность велась без необходимой лицензии и обязательной аттестации в области промышленной безопасности.

В СКР отметили, что выявленные нарушения создавали угрозу жизни и здоровью граждан. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

Ведомство не уточняет, идет ли речь о действующей автозаправке или объект был закрыт после проверки.

Ранее в Дагестане произошло несколько крупных происшествий на автозаправочных станциях, после чего власти региона и надзорные органы организовали масштабные проверки объектов топливной инфраструктуры.

Валерий Климов