Обвиняемого в разврате череповецкого учителя отправили в СИЗО Краснодара

В Краснодаре поместили в СИЗО 23-летнего преподавателя череповецкой школы, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении учеников. Его задержали после побега из-под домашнего ареста. В ближайшее время он будет этапирован в Череповец, сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Изначально в марте 2025 года мера пресечения подсудимому была изменена с заключения под стражу на домашний арест. Однако в конце июля, уже на стадии судебного рассмотрения дела, обвиняемый самовольно покинул место содержания и скрылся. После этого его объявили в розыск. Производство по уголовному делу тогда приостановили.

После этапирования в Череповецкий СИЗО суд рассмотрит вопрос о возобновлении разбирательства.

Матвей Николаев