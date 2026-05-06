Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция нашла нарколабораторию в Ардатовском округе Нижегородской области

Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали 36-летнего жителя Нижегородской области по подозрению в организации нарколаборатории. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Фото: УТ МВД России по ПФО

Фото: УТ МВД России по ПФО

Лабораторию обнаружили в частном доме в Ардатовском округе. Там нашли химический реактор, 40 канистр с реагентами, 37 кг кристаллообразного вещества и упаковку. Экспертиза показала, что в лаборатории производили наркотик PVP, который планировали продавать в разных российских регионах.

Подозреваемый арестован, ведется следствие.

Владимир Зубарев