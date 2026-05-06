График работы Эрмитажа будет изменен из-за репетиции парада перед Днем Победы

Комплексы Эрмитажа на Дворцовой площади откроются и закроются 7 мая на час позже обычного. Это связано с генеральной репетицией парада ко Дню Победы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Государственного Эрмитажа.

Головний музейний комплекс і головний штаб відкриються о 12:00 і працюватимуть до 19:00

Главный музейный комплекс и главный штаб откроются в 12:00 и будут работать до 19:00

7 мая главный музейный комплекс и главный штаб откроются в 12:00 и будут работать до 19:00. Кассы комплексов на Дворцовой площади 7 мая закроются в 18:00.

Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», в Петербурге 9 мая введут масштабные ограничения движения транспорта. Это касается Адмиралтейского, Центрального и Василеостровского районов.

Запрет на парковку начнется с полуночи, движение по ряду участков перекроют с 6:00 до 16:00, а вечером с 20:00 до 23:00 ограничения коснутся еще 13 участков дорог.

Карина Дроздецкая