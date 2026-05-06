«Красное Сормово» планирует досрочно сдать заказчику два краболова-процессора

Нижегородская верфь «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) планирует досрочно сдать заказчику третий и четвертый краболовы-процессоры из серии для Северо-Западного рыбопромышленного консорциума. Об этом сообщает «Медиапалуба» со ссылкой на директора завода Сергея Ляшенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Два краболова проекта КСП01 в рамках договора должны быть сданы заказчику в 2029 и 2030 годах. «Красное Сормово» планирует сдать суда в 2028 и 2029 годах, уточнил господин Ляшенко.

Как писал «Ъ-Приволжье», «Красное Сормово» строит для заказчика пять краболовов, два судна уже сданы. Заказ выполняется в рамках федеральной инвестиционной программы «Квоты под киль».